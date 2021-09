La carrière de Jordan Lukaku est faite de hauts et de bas. Une grosse attente dès son plus jeune âge à Neerpede, l’impossibilité de percer à Anderlecht, l’éclosion à Ostende, les débuts chez les Diables rouges à 21 ans, le transfert à la Lazio puis cette terrible blessure au genou en 2018 qui l’a suivi pendant de très longs mois. Prêté à l’Antwerp la saison dernière, le petit frère de Romelu pensait avoir fait le plus dur pour se relancer. Mais le voilà à nouveau coincé dans une impasse.