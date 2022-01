Queens Park Rangers face à Rotherham United, un match de FA Cup qui semble tout à fait banal pour les amateurs de ballon rond. Une star de l’Euro 2016 est pourtant présente dans une des deux équipes. Non, Griezmann ou Ronaldo n’ont pas signé là-bas. Cette légende, c’est Will Grigg, le joueur préféré des Nord-Irlandais.

"Will Grigg’s on fire, your defence is terrified", cette réadaptation de la chanson de Gala a résonné dans tous les stades durant l’Euro 2016. Will Grigg n’est pourtant pas le meilleur ni le plus doué. Il est juste un footballeur de troisième division anglaise. Zéro minute de jeu à son compteur à l’Euro, il est malgré tout devenu l’une des vedettes de la compétition, uniquement grâce à la reprise cette chanson festive. Cinq ans après cette histoire, où est passée la star de l’Euro ?

(...)