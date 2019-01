Sur la plus haute marche du podium figure Manchester United avec en moyenne 74 976 supporters présents à Old Trafford pour chaque rencontre des Mancuniens et un total de 1 424 144 spectateurs sur l'ensemble de la saison.

Le club anglais devance le Borussia Dortmund qui a accueilli 1 351 432 supporters dans son Signal Iduna Park avec en moyenne 79 496 personnes.

Après son déménagement à Wembley, c'est Tottenham qui se positionne sur la dernière marche du podium. Les Spurs ont vu 1 291 107 spectateurs entrer dans leur antre alors que le Bayern Munich (1 275 000 fans) et le FC Barcelone (1 265 457 supporters) sont respectivement classés à la quatrième et à la cinquième position de ce classement particulier.

West Ham fait figure de surprise en se classant à la 10e position avec 1 080 815 supporters alors que le PSG ferme la marche avec 891 651 personnes venues au Parc des Princes lors de la saison 2017-201.

Le top 20 :

1. Manchester United (1 424 544 spectateurs)

2. Borussia Dortmund (1 351 432 spectateurs)

3. Tottenham (1 291 107 spectateurs)

4. Bayern Munich (1 275 000 spectateurs)

5. FC Barcelone (1 265 457 spectateurs)

6. Real Madrid (1 257 059 spectateurs)

7. Arsenal (1 127 137 spectateurs)

8. Inter Milan (1 093 051 spectateurs)

9. Celtic (1 092 937 spectateurs)

10. West Ham (1 080 815 spectateurs)

11. Atlético Madrid (1 054 177 spectateurs)

12. Schalke 04 (1 040 349 spectateurs)

13. Manchester City (1 027 330 spectateurs)

14. Liverpool (1 007 931 spectateurs)

15. AC Milan (1 001 110 spectateurs)

16. Newcastle (987 848 spectateurs)

17. Benfica (957 762 spectateurs)

18. Stuttgart (952 765 spectateurs)

19. Rangers (934 306 spectateurs)

20. Paris Saint-Germain (891 651 spectateurs)