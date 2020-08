L'entraîneur allemand va-t-il se pencher sur de grands noms ou plutôt sur des roues de secours ?

Le champagne ne pétille plus, les joueurs sont remis de leur gueule de bois et le trophée de la Premier League - le premier en 30 ans - est rangé dans l'armoire. Si l'incroyable saison de Liverpool restera à jamais dans la mémoire collective au bord de la Mersey, Jurgen Klopp doit maintenant commencer à porter son regard vers l'avenir. Surtout s'il veut régner sur le Royaume pendant encore quelques années.

Alors que Chelsea (Ziyech et Werner ont déjà signé, les rumeurs Havertz vont bon train), Manchester City (Torres a paraphé son contrat mardi et Aké arrive) et Manchester United (le dossier Sancho chauffe) s'activent sérieusement sur le marché des transferts, les couloirs d'Anfield sont plutôt calmes jusqu'à présent... Après tout, une équipe qui survole le championnat, doit-elle nécessairement se rafraîchir ou doit-elle garder les mêmes ingrédients d'une recette qui marche ? (...)

(...)