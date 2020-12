Après une première victoire au Werder mardi (1-2), il espère enchaîner face à l'Union Berlin ce vendredi soir.

"Beaucoup de gens savent que je suis de la région, je suis né à 30 kilomètres d'ici. Je suis venu au stade pour la première fois à l'âge de neuf ans. Depuis, j'ai toujours su que j'avais cette équipe dans mon cœur, mais je n'aurais jamais pensé avoir un tel poste ici."

Ces quelques mots d'Edin Terzic ont suffi pour redonner le sourire aux supporters de Dortmund. Habitués aux conférences de presse cadrées et sans saveur de Lucien Favre depuis l'été 2018, les fidèles du Signal Iduna Park auront désormais droit un coach plus expressif, passionné et qui, surtout, entretient une relation forte avec leur club (...)