Un match peut changer à jamais votre carrière, surtout quand il s'agit d'un choc. Ce n'est pas Emile Smith-Rowe qui vous dira le contraire.



Propulsé titulaire à l'une des périodes les plus compliquées de l'histoire d'Arsenal, le jeune Anglais n'a plus jamais bougé de l'équipe et en est devenu l'un des tauliers. Retour sur le parcours de la nouvelle coqueluche de l'Emirates, appelé pour la première fois en équipe nationale.

Les Gunners dans le sang

L'histoire d'amour entre le natif de Croydon, au sud de Londres, et Arsenal commence alors qu'il n'a que 10 ans, nous sommes en 2010. Dès son arrivée à Hale End, l'académie du club, le petit Emile se met à rêver d'un parcours à la Jack Wilshere, formé au club et dont le nombre de rencontres chez les professionnels tâte la barre des 200. Dès son plus jeune âge, sa précocité impressionne et attire le regard d'autres grands clubs mais Emile ne veut rien savoir : c'est à Arsenal qu'il veut jouer.



(...)