Ce n’est plus qu’une question de jours. Reinier Jesus devrait officiellement troquer sa vareuse rouge et noire de Flamengo contre la blanche et prestigieuse du Real Madrid. Les journaux Marca et AS ont annoncé un accord entre la Maison Blanche et le club brésilien pour un transfert avoisinant les 35 millions d’euros. Le jeune Reinier, qui affolait les grandes écuries mondiales depuis des mois, n’a pourtant participé à son premier match en pro avec les Mengão qu’en août 2019.

Pour lui comme dans le monde du foot actuellement, tout s’est passé très vite. En quelques mois seulement, le milieu offensif a participé à l’incroyable saison de la formation carioca devenue championne du Brésil, vainqueur de la Copa Libertadores et finaliste du Mondial des clubs face aux Reds de Liverpool (perdu 1-0).

Zoom sur une pépite qui devrait débarquer chez les Merengues le 19 janvier, jour où il fêtera son dix-huitième anniversaire.



(...)