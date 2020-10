Alors que le Bayern lui faisait également les yeux doux, l'Américain a préféré opter pour le Barça.

Depuis le départ de Dani Alves en 2016, le poste de latéral droit fait débat en Catalogne. Alors qu'il a levé les voiles pour rejoindre la tribu portugaise de Wolverhampton, Nelson Semedo n'a jamais véritablement convaincu à cette position. Formé comme un milieu central, Sergi Roberto n'est absolument pas un arrière droit naturel.

Pour combler ce vide, Barcelone et Ronald Koeman ont scruté le marché et sont tombés sur Sergino Dest. L'international américain débarque en provenance de l'Ajax (qu'il avait rejoint à l'âge de 12 ans) contre 20 millions d'euros. À ce montant initial pourraient venir s'ajouter 5 millions de bonus. Il a signé un contrat de cinq ans ce mercredi et sera présenté à la presse vendredi selon l'Algemene Dagblad.

"Il sera un joueur très utile pour le Barça, avec une expérience en Ligue des champions et beaucoup de qualité", a commenté Koeman à propos de son nouveau poulain.

Son profil convient - en théorie - parfaitement au style de jeu que l'entraîneur néerlandais souhaite implanter dans la casa blaugrana. Mais le club prend par la même occasion un fameux risque en attirant un joueur, de 19 ans, qui ne compte que 36 matchs (dont 5 en Ligue des champions) en équipe fanion de l'Ajax. Aura-t-il les épaules assez larges pour s'imposer en tant que titulaire au Camp Nou ? (...)