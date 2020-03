L'ancien coach du Betis Séville devrait obtenir un peu plus de temps sur le banc du FC Barcelone.

Même s'il n'a pas tout à fait réussi à ramener le calme en Catalogne, Quique Setien devrait bien rester au FC Barcelone. C'est le quotidien Sport qui annonce l'information aujourd'hui. Le technicien de 61 ans avait paraphé un contrat jusqu'en juin 2022 mi-janvier. Il dispose également d'une clause de départ automatique en cas de changement direction. Une clause loin d'être anodine car un vote se déroulera en 2021 et pourrait éjecter Bartomeu de la présidence du club. Et Setien, c'est le choix de l'actuel patron du FCB!

Des doutes subsistaient quant à la capacité de l'Espagnol à gérer un groupe avec autant d'égos. Visiblement, les dirigeants se montrent satisfaits du travail effectué malgré, notamment, la guerre ouverte entre Lionel Messi et Eric Abidal.

Sur le terrain, tout ne va pas bien mais le Barça s'en est très bien d'un point de vue pragmatique. Le FCB est premier en Liga et toujours en lice en LDC avec son match nul 1-1 sur le terrain de Naples. Avec un total de 2,08 points par matchs, le bilan comptable est également positif pour le coach. En revanche, dans le jeu, le FC Barcelone patine. Avec des défaites contre le FC Valence et, surtout, le Real Madrid, il doit plus sa première place en Liga à la faiblesse de ses adversaires plutôt qu'à son talent intrinsèque.

La réussite de Quique Setien résidera surtout dans sa capacité à articuler son équipe autour de sa star Lionel Messi. Actuellement, l'association entre Griezmann et le numéro 10 est un échec. Il faut dire aussi que le climat entre coronavirus, blessures à répétitions et erreur de casting de son mercato n'ont pas aidé le coach à imposer sa griffe. Il devrait donc avoir 12 mois de plus pour prouver sa valeur.