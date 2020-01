Quique Setién peut se targuer d'avoir battu le Barça, le Real mais aussi l'Altetico lorsqu'il entraînait la modeste équipe du Betis Séville.

En regardant les chiffres de son passage au Barça, Ernesto Valverde pourrait se montrer satisfait. Sur 145 rencontres, il n'a perdu que 16 fois. Son équipe a marqué à 339 reprises et concédés 128 buts. Une belle moyenne tout de même.

A domicile, le bilan est encore meilleur. Sur les 69 matchs disputés au Camp Nou, Ernesto Valverde a remporté les trois points à 58 reprises pour 10 partages (3 contre le Real, 1 contre le Celta Vigo, Getafe, Girone, Athletic Bilbao, Tottenham, Valence et le Slavia Prague) et une seule petite défaite. Cette dernière est une petite ombre au tableau. Hasard des choses: elle est survenue contre le Betis Seville d'un certain... Quique Setién. Le nouveau coach du Barça est donc le seul qui a réussi à venir s'imposer au Camp Nou sous l'ère Valverde. Un bel exploit.

La rencontre, assez spectaculaire, s'était soldée sur le score de 3-4. Le Betis menait 0-2 avant que le Barça ne réduise l'écart via Messi. Quelques instants plus tard, Ter Stegen se trouait et Rakitic était exclu. Le Betis enfonçait le clou tandis que Messi réduisait le score une ultime fois dans les arrêts de jeu.