L’AC Milan se prépare à une transition historique. Avec un montant d’1,1 milliard d’euros, la vente de l’AC Milan pourrait constituer la transaction la plus importante de l’histoire du Calcio. Cette opération est l’œuvre du groupe Investcorp, un fond établi dans l’émirat du Bahreïn actifs entre autres dans le secteur du luxe et de l’immobilier et qui s’est récemment installé dans le marché du football.

Si le rachat se confirme, l’AC Milan deviendrait le premier club italien détenu par des investisseurs du Moyen-Orient. En juillet le Royaume du Bahreïn avait déjà commencé à investir dans le foot européen en devenant actionnaire à 20 % et sponsor du club français du Paris FC (L2). Un rachat que les supporters espèrent aussi heureux que fut celui de l’homme d’affaires Silvio Berlusconi 35 ans auparavant.

En 1986, l’investisseur italien reprend un club en grande difficulté financière, proche du dépôt de bilan. Berlusconi a pour ambitions d'en faire un des meilleurs clubs en Europe. Celui qu'on surnomme “il Cavaliere” construit son projet autour du charismatique entraîneur Arrigo Sacchi ainsi que du flamboyant trio d'attaque néerlandais composé de Frank Rijkaard, Ruud Gullit et de Marco Van Basten. Des choix qui vont être couronnés de succès.

Sous la présidence de Berlusconi, le Milan soulève cinq fois la Ligue des Champions et décroche huit fois le championnat. Par la suite Berlusconi sera à l’origine de la venue de coachs de renoms (Fabio Capello, Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri) et de joueurs vedettes (Kaka, Shevchenko, Andrea Pirlo) qui feront les beaux jours des Rossoneri. En plus d’un investissement financier majeur, l'homme d’affaires est également à l’initiative de réformes importantes au sein du club. Il modernise le centre d’entraînement Milanello, informatise la vente des billets et réévalue les salaires.

Depuis le début des années 2010, le club est rentré dans le rang et enchaîne les saisons décevantes. En 2017 Berlusconi finit par céder le club à des investisseurs chinois après trente années de règne et 20 titres majeurs obtenue à la tête du club lombard. Depuis 2018, l’homme âgé aujourd’hui de 85 ans s’est lancé un dernier défi, en reprenant le club de Monza en Série B avec pour objectif la montée dans l’élite.

Harcelés par le fairplay financier et croulant sous les dettes, les investisseurs chinois mettent le club dans un désastre financier. Ils ne parviennent pas à rembourser les prêts contractés auprès du fonds d’investissements américain Elliott. Ces derniers reprennent les commandes du club en 2018 et le rachète aux chinois pour 760 millions d’euros.

Si les discussions se poursuivent, la vente du club ne devrait toutefois pas aboutir ou être officialisée avant la fin du championnat, afin de ne pas perturber les coéquipiers d’Alexis Saelemaekers dans la quête du 19e Scudetto de l’histoire du club. A la lutte avec l’Inter deux points derrière, l’AC Milan a l’occasion de mettre un terme à une malédiction de onze années sans trophée, le dernier remontant à 2011 et un titre de champion d’Italie.