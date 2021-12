La main invisible de Ralf Rangnick, le nouveau coach de ManU, se fait ressentir aux quatre coins du continent. Même chez nous, à Ostende.

Il a beau être considéré comme un "visionnaire", un "père fondateur", un "philosophe", un "idéologue", un "professeur" dans son pays, il a surtout mené une carrière discrète. D’ailleurs, son palmarès d’entraîneur ne paye pas spécialement de mine : Ralf Rangnick ne compte qu’une coupe… Intertoto avec Stuttgart (en 2000), un titre de Bundesliga 2 avec Hannovre (2002), une coupe de la Ligue (2005) et une coupe d’Allemagne avec Schalke 04 (2001)… Rien de très impressionnant. Pourtant, il a été propulsé de l’ombre à la lumière en l’espace de quelques jours à peine. Comme s’il était sorti de sa grotte pour enfin prouver sa valeur et l’applicabilité de ses idées (considérées révolutionnaires) dans le club le plus riche du monde. Fin penseur du jeu et perfectionniste jusqu’au bout des ongles, Rangnick et son génie sont reconnus à travers le microcosme du ballon rond. Raison pour laquelle Manchester United et son directeur sportif, John Murtough, ont sauté sur l’occasion. Si le réseau de clubs mis en place par Red Bull a forcément servi de canal pour la transmission de sa vision, les nombreux (et célèbres) élèves qui ont adhéré à son école ont tout autant répandu sa conception.



(...)