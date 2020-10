Le défenseur a étalé son savoir-faire pour obtenir et transformer le penalty qui a fait basculer le Clasico.

Il fut un temps où le voir se présenter devant un gardien pour tirer un penalty faisait naître les moqueries et les sourires en coin. Pour le plus grand bonheur des réseaux sociaux, qui se sont longtemps demandé où le ballon frappé par Sergio Ramos lors de cette séance de tirs au but perdus contre le Bayern en Ligue des champions en 2012 avait pu terminer, quelque part entre les tribunes et la stratosphère pour les esprits les plus taquins.

Plus de huit ans plus tard, l’Andalou ne tremble plus au moment d’exécuter la sentence. Et le voir se présenter ballon sous le bras à 11 mètres du but n’amuse plus vraiment les gardiens vu sa quasi-infaillibilité dans cet exercice.