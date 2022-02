Huit ans après son départ d’Arsenal, Aaron Ramsey revient en territoire britannique. Son objectif ? Accumuler du temps de jeu pour retrouver la forme. Peu épargné par les blessures, le milieu de terrain de 31 ans n’a joué que 112 petites minutes du côté de la Juventus cette saison. Depuis son arrivée chez les Bianconeri en 2019, il a rarement endossé le statut de titulaire, avec un total de 70 rencontres et 6 buts à son compteur.

En sélection, l’histoire est tout autre. Le médian (71 caps et 20 buts) est un patron depuis quelques années déjà, avec en guise de sommet personnel ce quart de finale de l’Euro 2016 contre nos Diables qu’il a retrouvés lors des éliminatoires du Mondial 2022 où il a inscrit trois buts en quatre matchs.

Le voilà donc débarqué aux Glasgow Rangers. Mais que peut-il apporter à cette équipe écossaise ? A Arsenal, le Gallois était incontournable. Joueur complet, il était l’un des meilleurs à son poste : habile des deux pieds, technique, physique et souvent à l’assist. Arsène Wenger, à l’époque entraineur d’Arsenal, louait un joueur "mature, conscient de ses qualités techniques et avec une énorme force physique, qui n’a pas peur de garder la balle et ne se cache jamais derrière ses erreurs." En 2018, alors qu’il ne lui restait qu’un an de contrat, Unai Emery continuait à croire en Aaron Ramsey : "Sa mentalité à l’entrainement est exemplaire et il a de l’ambition." Les qualités physiques (1m78, 76kg) de celui que l’on surnomme Rambo n’ont pas empêché les blessures de survenir : lésion du muscle fléchisseur de la jambe, douleur aux adducteurs... Ses soucis musculaires ne l’ont pas aidé à convaincre en Italie. Début janvier, Massimiliano Allegri, l’entraineur de la Juventus, n’hésitait pas à le qualifier de "joueur sortant", confirmant les rumeurs de départ du médian gallois.

De véritable top à Londres, Ramsey est passé à véritable flop à Turin. Qu’en sera-t-il à Glasgow ? Il ne jouera en tout cas pas avec sa nouvelle équipe ce mercredi face au Celtic. D’après Giovanni van Bronckhorst, "il est trop tôt pour lui, même s’il s’est entrainé." Le Néerlandais a par contre assuré qu’il comptait sur le Gallois "dans un futur proche". Les Rangers, qui comptent deux points d’avance au classement sur leur rival historique, devront faire sans leur recrue phare, eux qui ont remporté le Old Firm 1-0 en août dernier.