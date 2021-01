Le N.10 des Mancuniens, sous contrat jusqu'en 2024, arrive en tête de ce classement, lui qui est estimé à 165,6 millions d'euros. Il arrive devant Haaland (152 millions) et Alexander-Arnold (Liverpool), qui ferme le top 3 avec une valeur de 151,6 millions. Bruno Fernandes, 4e, pèse 151,1 millions. Arrive enfin Kylian Mbappé et ses 149,4 millions. Jadon Sancho, Joao Felix, Alphonso Davies, Raheem Sterling et Kai Havertz complètent le top 10 de ce classement.

Côté Diables, on retrouve tout d'abord Romelu Lukaku qui se classe 26e avec une valeur estimée à 97,6 millions. Le contrat de l'attaquant de l'Inter court jusqu'en 2024. Kevin De Bruyne (71,9 millions), qui négocie actuellement son contrat, est 57e, juste devant Tielemans, 58e avec une valeur de 71,6 millions. Leur contrat expire en 2023. Enfin, Jérémy Doku, dont le contrat à Rennes court jusqu'en 2025, est estimé à 65,4 millions d'euros (69e place). Aucun autre belge ne figure dans le top 100.

Pour calculer la valeur marchande d'un joueur, plusieurs données entrent en ligne de compte. Il y a forcément le talent du joueur, son âge mais aussi la durée de son contrat. Et cette donnée est très importante.

C'est pour cela que certains géants du football comme Cristiano Ronaldo (131e avec 47 millions d'estimation) ou Lionel Messi (97e avec 54 millions) sont si mal classés. Leur contrat arrive bientôt à échéance et ils ont 35 et 33 ans.

Pareil pour Kylian Mbappé. Si son contrat avait une plus longue durée que 2022, il y a fort à parier qu'il serait en tête du classement. Au même titre que son coéquipier Neymar (estimé à 32 millions d'euros), même pas dans le top 100, à cause de la durée de son contrat ainsi que ses blessures à répétition.

Pour Kevin De Bruyne, la donne est un peu différente. Actuellement en pleine négociations avec son club, le Diable pourrait lui aussi se retrouver dans les plus hautes sphères du classement s'il prolonge de quelques années à City.

Lukaku est le 4e joueur le plus cher de Serie A selon ce classement. Big Rom est devancé par ses partenaires Hakimi et Lautaro Martinez ainsi que par De Ligt. En France, notons que Jérémy Doku est le 3e joueur le plus cher du championnat derrière Mbappé et Marquinhos. Kevin De Bruyne ne fait, selon ce top 100, même pas partie du top20 d'Angleterre, ce qui montre les limites de ce calcul selon l'âge et la durée de contrat. Car il ne faut pas s'y tromper, il fait bien partie du gratin de Premier League.