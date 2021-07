Gêné à une épaule depuis sa fin de saison en club, Rashford, 23 ans, a passé un scanner plus tôt dans la journée et devrait se faire opérer fin juillet selon le Daily Telegraph et la BBC. Le Telegraph estime que l'avant-centre pourrait être éloigné des terrains jusqu'en octobre.

Rashford s'est incliné avec l'Angleterre face à l'Italie en finale de l'Euro à Wembley dimanche. Il est l'un des trois joueurs anglais, avec Jadon Sancho et Bukayo Saka, à avoir manqué son penalty lors de la séance de tirs au but, ce qui a valu aux trois hommes des insultes racistes sur les réseaux sociaux.

Une fresque murale à l'effigie de Marcus Rashford, à Withington (nord de l'Angleterre) a été recouverte de graffitis racistes. Ces derniers ont été ensuite masqués par des drapeaux anglais et des messages de soutien multicolores, souvent en forme de cœur.