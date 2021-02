Ce lundi, Raymond Domenech a été testé positif au Covid-19. Vingt-quatre heure plus tard, il effectuait un nouveau test qui était... négatif. Malgré cela, son club a décidé de le placer en quarantaine. Il n'officiera donc pas lors des deux prochaines rencontres sur le banc de touche du FC Nantes.

Et selon la presse locale, le Français ne devrait plus coacher les Canaris cette saison, moins de deux mois seulement après son arrivée. En effet, selon le média local Télé Nantes, ce dernier serait bel et bien sur la sellette, et ce après seulement 7 rencontres à la tête du club.

Nommé le 26 décembre comme entraîneur principal du FC Nantes, Raymond Domenech ne ferait pas fait long feu chez les Canaris. Quarante-six jours et sept matches plus tard, l'ancien sélectionneur de l'Equipe de France se retrouverait à nouveau sans club.

Il faut dire que, bien qu'il ait eu peu de temps pour bosser, Domenech n'est pas auteur d'un très bon bilan à Nantes. En sept matches, il a partagé à 4 reprises et été battu les trois autres fois.

A cause notamment de cette mauvaise série, les Nantais sont actuellement classés 18e de Ligue 1, à trois points de Lorient qui compte une rencontre de moins.