Dimanche face à Monaco, Renaud Emond a inscrit son deuxième but de la saison pour Nantes. Mais il n'a pu empêcher la nouvelle défaite des Canaris en championnat. Les Nantais restent sur une série de douze rencontres consécutives sans victoire et pointent à une dangereuse 17e position en Ligue 1, avec seulement trois points d'avance sur le premier relégable direct, Dijon.

Pour endiguer cette spirale négative, la direction nantaise a tenté le pari de faire revenir l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech. L'ancien joueur du PSG n'avait plus entraîné depuis qu'il avait quitté son poste de sélectionneur en juin 2010 à l'issue d'une Coupe du monde sud-africaine catastrophique pour les Bleus lors de laquelle on a plus parlé de bus que de buts.

Et pour l'instant, on ne peut pas dire que le pari soit gagnant pour les Canaris. Depuis son arrivée sur le banc nantais, Domenech n'a pas encore remporté le moindre match (trois partages et deux défaites). Il est donc devenu depuis dimanche le premier coach de l'histoire du FC Nantes à ne remporter aucun de ses cinq premiers matchs à la tête de l'équipe.

Malgré cette statistique assassine Domenech ne se sent pas abattu : "Je ne me sens pas désarmé", a-il-lâché en conférence de presse d’après-match, "Cette équipe a des ressources et des possibilités, et à un moment ou à un autre ça va venir."

Mais le temps presse pour l'ancien consultant de la chaine L'Equipe, qui subit déjà les premières critiques en interne selon le média 20 Minutes. Il lui serait reproché d'être trop laxiste avec ses joueurs et de leur laisser trop de latitude. Dans le même temps, Domenech aurait envoyé un mauvais signal à son groupe la semaine dernière. Toujours selon 20 Minutes, l'entraîneur aurait délaissé le décrassage du lundi matin pour une escapade familiale à Paris. Mais au-delà de cela, il n'était pas non plus présent à la réunion de crise tenue dans la foulée entre les joueurs cadres et la direction.