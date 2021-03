Le défenseur du RB Leipzig est un ancien protégé d'Albert Cartier. Leurs chemins se sont croisés à Sochaux.

Ce lundi, The Athletic a annoncé que Liverpool "finalisait un accord pour attirer Ibrahima Konaté". Si le RB Leipzig n'est pas vendeur, les Reds devront activer la clause libératoire du Français (évaluée à 40 millions d'euros environ) pour s'attacher ses services.

Entre-temps, le directeur sportif du club de Bundesliga, Markus Krosche, a semé le trouble. "Je ne peux rien à dire à ce propos", a-t-il révélé à Stats Perform News. "Je ne pense pas que ce soit une option pour Ibu. Il a un contrat de longue durée avec nous et il sait ce qu'il signifie pour nous (…) Nous voulons l'aider à progresser davantage. Nous jouons sur la scène internationale et avons une bonne équipe, donc je ne vois pas pourquoi il partirait."

De son côté, Konaté ne s'est pas étendu sur le sujet. "Je me suis réveillé et mon téléphone n'arrêtait pas de sonner", a-t-il raconté à L'Équipe. "En toute honnêteté, je ne prête pas d'attention (à la spéculation). Nous ne pouvons pas nous concentrer là-dessus, il y a l'Euro U21 et puis mon retour en club. Je me focalise là-dessus et pas sur les bruits extérieurs."

Quoi qu'il en soit, au vu du son profil, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Liverpool et Jürgen Klopp s'y intéressent (...)