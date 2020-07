Ce jeudi soir, la rencontre entre le Real Madrid et son voisin de Getafe vient ponctuer la 33ème journée de Liga. Les Merengues peuvent prendre 4 points d'avance sur le Barça en cas de victoire.

Eux qui pointaient à deux unités de retard à la reprise du football mi-juin, ont l'occasion d'accentuer leur remontée sur leur éternel rival et même de faire le break au classement afin d'avoir une avance plus que confortable. Forts d'un 15/15, les hommes de Zinédine Zidane sont en pleine forme et pourraient donner un coup (peut-être décisif) au mental des Barcelonais. "Je suis content et fier des joueurs, car ce n’est pas facile pour eux. Mais il nous reste six finales et nous devons faire le maximum. Nous sommes bien, mais cela ne veut rien dire", a tempéré Zizou en conférence de presse.

Gare à l'excès de confiance pour les Madrilènes, qui vont essayer de remporter tous les matches jusqu'à la fin de la saison pour signer une remontée spectaculaire: "La réalité c’est qu’il reste 18 points en jeu. Vous ne pouvez rien dire avant d’être mathématiquement champion. Je l’ai vécu en tant que joueur. Nous n’avons encore rien gagné. Ni les joueurs ni moi-même ne l’avons oublié.", a poursuivi le coach du Real.

Pour la première fois de l'ère post-Covid, le Real va être confronté à un adversaire du top 6. Ce ne sera pas simple pour les Madrilènes ce jeudi soir puisque Getafe est l'une des belles surprises de cette année en Liga, même s'ils ont eu du mal à redémarrer après la longue trêve liée au coronavirus. Mais ce lundi, Getafe s'est relancé face à la Sociedad d'Adnan Januzaj après le maigre bilan d'une défaite et trois partages. La confiance est donc de retour au sein de l'équipe.

Fort heureusement pour les Madrilènes, Thibaut Courtois est en forme. El Muro, tel qu'il est appelé dans la presse espagnole, aura encore à coeur de signer une nouvelle clean-sheet, lui qui possède la meilleur défense d'Espagne.

Pour rapel, Zidane a décidé de se passer d'Eden Hazard, très en proie aux coups de ses adversaires. Le Belge est ménagé (encore une fois) en vue du sprint final au cours duquel cinq matchs seront organisés en l'espace de 17 jours. Vinicius, l'un des hommes en forme, devrait donc être aligné d'entrée de jeu, aux côtés de Benzema qui transforme tout ce qu'il touche en or.