Karim Benzema n’a toujours pas de concurrent à la pointe de l'attaque du Real Madrid. L’attaquant français, merengue depuis plus de 11 ans, en a pourtant vu passer des attaquants de talent...

Karim Benzema. 33 ans en décembre.

Profession : buteur du Real Madrid.

Hobby : dégoûter ses concurrents.

Depuis que l’avant-centre français a déposé sa valise au pied de la maison blanche, en juillet 2009 en provenance de l’Olympique Lyonnais (pour 35 millions d’euros), il en a vu passer des rivaux, au sens du but aussi aiguisé que leur appétit de jouer. Plus de onze ans, 523 matchs sous la vareuse merengue et 254 goals plus tard, Benzema, lui, est toujours là. Et les filets tremblent toujours, comme ces 9 joueurs qui ont tenté de lui chiper son n°9.

(...)