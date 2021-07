Quand ses vieux démons refont surface, Florentino Perez trinque. Et pas qu’un peu. Depuis mardi, le journal El Confidencial publie chaque matin le contenu d’enregistrements audio captés en 2006, à l’époque où l’actuel président du Real Madrid venait de démissionner de son premier mandat (2000-2006). Et les paroles prononcées par le patron de la Maison-Blanche ont le don de secouer toute la planète football.

Dans la première partie publiée mardi, Florentino Perez s’en prend à deux énormes figures du club : Iker Casillas et Raul. " Casillas a été notre grand échec. Ce qui se passe, c’est que vous avez ceux qui l’adorent, ils le veulent, ils lui parlent, je ne sais pas. Ils le défendent tellement… Eh bien, c’est l’une des grandes arnaques et la seconde est Raul. Les deux grandes escroqueries de Madrid sont Raul en premier et Casillas en second."



(...)