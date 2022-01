Entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé, l'histoire d'amour semblait arriver à son terme, sur fond de tensions liées à la non-prolongation de contrat du joueur en Catalogne. Après avoir adressé un ultimatum au joueur français, le club blaugrana a perdu patience face à l'absence de réponse de Dembélé (et surtout de son entourage) et coupé court à toute négociation avec le joueur et son agent. La porte de sortie semblait toute indiquée pour un joueur qui doit relancer sa carrière, minée par les blessures ces dernières années.

Mais cette semaine, il pourrait y avoir un rebondissement. Selon le quotidien espagnol Sport, Ousmane Dembélé aimerait rencontrer en personne et seul à seul le président du FC Barcelone, Joan Laporta. Ce serait un désaveu énorme pour l'agent du joueur, Moussa Sissoko, qui restait inflexible aux offres jugées trop basses de la part du club.

Mais visiblement, l'international français veut panser les plaies et diminuer la tension qui règne entre lui et son club. Pour ce faire, il serait donc prêt à court-circuiter son agent. Grand ami de Samuel Umtiti qui vient de prolonger son contrat en Catalogne, Dembélé espère qu'une réunion avec Laporta débloquera la situation, comme cela avait été le cas avec le défenseur français l'été dernier.