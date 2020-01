Pour la première de Quique Setién sur le banc du Camp Nou, le Barça s'est imposé sur le score de 1-0, grâce à une belle action orchestrée et terminée par Lionel Messi. Et la touche du nouvel entraîneur est déjà perceptible.

Ce dimanche soir, le Barça recevait Grenade pour clôturer la vingtième journée de Liga. Après le succès du Real Madrid face à Séville (2-1), les Catalans se devaient de gagner pour ne pas laisser filer leur rival historique. Mission accomplie pour les hommes de Quique Setién, qui officiait pour la première fois sur le banc ce dimanche soir.

S'ils ont dominé toute la rencontre de la tête et des épaules, Messi and co ont dû attendre le dernier quart d'heure pour trouver la faille, juste après l'exclusion de German Sanchez. Auparavant, Ter Stegen a quelque peu tremblé quand l'envoi d'Eteki a heurté le poteau.

En l'absence de Luis Suarez (blessé) et Frenkie De Jong (suspendu), les Barcelonais ont longtemps contourné le bloc adverse sans parvenir à se montrer très dangereux. L'attaquant uruguayen, qui pèse sur les défenses adverses a cruellement manqué dans le jeu en profondeur des siens. A la construction, l'absence de l'ancien milieu de terrain de l'Ajax s'est également fait ressentir. Privé de la verticalité du jeu de De Jong, qui est capable d'éliminer plusieurs adversaires sur une passe ou un dribble, le milieu de terrain du Barça s'en est trop souvent remis à donner le ballon à Lionel Messi, en espérant que les dribbles et combinaisons de l'Argentin fassent mouche.

Déjà (presque) un record de possession

Malgré cela, la patte de Quique Setién s'est déjà fait ressentir. Les Blaugranas ont eu la mainmise sur le cuir durant l'intégralité de la rencontre. A l'issue des 90 minutes, Barcelone totalisait 82,6% (arrondi à 83) de possession de balle. Ce pourcentage est nettement plus haut que la moyenne de l'équipe en Liga sous Ernesto Valverde (environ 65%).

D'ailleurs, Setién s'est déjà classé deuxième au classement des entraîneurs ayant eu le plus de possession de balle sur une rencontre en Espagne depuis 2005-2006. Il est devancé par un certain Pep Guardiola. Son Barça avait établi le record en 2011 face au Racing Santander. Ce jour-là, ils avaient eu 83,9% possession de balle (arrondi à 84).

1005 passes

Autre signe évident de l'impact de Quique Setién sur la philosophie du Barça: le nombre de passes réussies par son équipe. Au total, les joueurs de Barcelone ont réalisé 1005 passes, avec une précision de 92,1%. Des totaux qu'on n'avait plus l'habitude de voir du côté du Camp Nou. Dès la mi-temps, le Barça made in Setién avait déjà établi un record, en devenant la première équipe à réaliser plus de 500 passes sur une mi-temps sans marquer de but.

Bien entendu, avant de le comparer à Pep Guardiola, il faudra encore laisser du temps à Setién pour voir s'il parviendra à maintenir ce pourcentage de possession si haut au fil des matches. C'est en tout cas l'intention du nouveau technicien du Barça. Qui sait que quand ses joueurs ont le ballon, l'adversaire n'est pas dangereux. Cela s'est vérifié ce dimanche soir. Ter Stegen n'a été inquiété qu'une seule fois. C'était lors du seul tir cadré de Grenade, sur un ballon offert par Sergi Roberto.

Désormais, les équipes qui se rendront en Catalogne doivent s'attendre à avoir beaucoup moins le ballon. Reste à voir comment les hommes de Quique Setién s'exporteront, eux qui rencontrent beaucoup de difficultés hors de leurs terres.