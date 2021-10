VALENCE 04/10 (BELGA)

Paco Lopez n'est plus l'entraîneur de Levante UD. Le club de football espagnol a annoncé le licenciement du technicien espagnol de 54 ans dimanche au lendemain de la défaite (1-0) à Majorque. Il était en charge de l'équipe qui évolue à Valence depuis mars 2018 et s'occupait auparavant de l'équipe B. Le club rappelle qu'avec 147 matches, il est l'entraîneur qui a dirigé le plus de rencontres dans l'histoire du club et qui a remporté le plus de victoires en première division. Il a permis notamment à Levante de disputer une demi-finale de la Coupe d'Espagne. Après huit journées, Levante ne compte que 4 points et occupe la 18e place.

Paco Lopez est le premier entraîneur licencié en Liga espagnole cette saison. Le nom de son successeur n'est pas encore connu.