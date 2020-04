Les grands championnats ont pris des mesures (ou pas) extrêmement différentes concernant la saison actuelle.

À moins d'un improbable retournement de situation, le championnat de Belgique ne devrait pas reprendre cette saison. Le Club Bruges devrait remporter le titre de champion tandis que le classement au moment de la suspension de la compétition devrait attribuer les tickets pour les différentes places européennes.

Mais qu'en pense-t-on dans les autres championnats européens ? Arrêt définitif "à la belge" ou reprise à huis clos dans les prochaines semaines ? Quelle date pour la reprise ? On fait le point sur la situation dans les grands championnats européens.

Premier League - 9 journées à jouer (10 pour certains)

En Angleterre, on espère que la compétition ira à son terme avant le début de l'été. Mais pour l'heure, le pays ne semble pas prêt d'amorcer son déconfinement. C'est pourquoi une reprise du championnat ne semble pas encore à l'ordre du jour. Selon The Times, tous les matchs restants en Premier League (92) pourraient se dérouler sur une très courte période au mois de juin à Wembley. Mais c'est encore loin d'être une certitude à l'heure qu'il est.

Lors d'une réunion entre les clubs, tenue vendredi, il a été acté que les entraînements reprendraient au plus tôt le 18 mai. La compétition pourrait alors reprendre trois semaines plus tard, soit le week-end du 6 au 7 juin, à huis clos bien entendu. Si certains clubs voulaient que le championnat soit terminé le 30 juin au plus tard, cela n'est pas envisageable et la Premier League pourrait être prolongée jusqu'en juillet.

Liverpool trône solidement en tête de la Premier League avec 25 points d'avance sur leur dauphin, Manchester City qui a disputé une rencontre de moins. Les Reds sont donc virtuellement champions mais devront encore attendre pour fêter leur premier titre depuis 30 ans.

Bundesliga - 9 journées à jouer (10 pour certains)

La crise semble sous contrôle chez nos voisins. L'Allemagne devrait donc être le premier pays européen à organiser des rencontres de football. Tous les clubs se sont déjà remis à l'entraînement (par petits groupes et sans contact entre les joueurs) et la date du 9 mai est annoncée comme étant la date de reprise de la Bundesliga. Des mesures strictes ont été adoptées pour prévenir le risque sanitaire. Les rencontres se dérouleront bien entendu à huis clos mais l'accès aux catacombes des stades sera limité à 136 personnes exactement : les joueurs, 10 membres du staff pour chaque équipe, 30 personnes chargées de la sécurité ainsi que 36 personnes de la télévision ou encore quatre ramasseurs de balles. Les autres membres de la presse qui auront l'autorisation de se trouver dans les stades, ne pourront pas accéder aux coulisses.

En Allemagne, la lutte pour le titre est encore très serrée puisque le Bayern Munich ne possède que 4 points d'avance sur le Borussia Dortmund et 5 sur Leipzig, ce qui explique pourquoi la pression est grande pour une reprise de la compétition.

Ligue 1 - 10 journées à jouer (11 pour certains)

Chez nos voisins français, aucune date n'a encore été annoncée pour la reprise de la Ligue 1. La Ligue professionnelle de football sera réunira dans le courant de la semaine prochaine pour prendre une décision. Logiquement, la reprise ne devrait pas avoir lieu avant le 17 juin. L'objectif de la LFP est que le championnat soit terminé avant le 25 juillet, à l'exception des barrages pour la montée/descente qui pourraient se tenir une semaine plus tard.

La France réfléchit, en outre, déjà à la saison prochaine qui redémarrera le 23 août à la place du 7 août.

Mais il faudra également attendre le feu vert du gouvernement avant de pouvoir dire avec certitude quand la Ligue 1 reprendra.

Le PSG est solide leader du championnat avec 12 points d'avance sur son grand rival, l'Olympique de Marseille.

LaLiga - 11 journées à jouer

La lutte pour le titre fait rage en Espagne, donc la pression pour reprendre la saison en cours est très forte. Si malgré la volonté de plusieurs clubs, les entraînements n'ont pas repris, un accord a été atteint en vue d'une reprise de la compétition. L'objectif est de tester l'ensemble des joueurs à partir de la semaine prochaine pour que les entraînements puissent reprendre dès le 6 mai. Dans le scénario le plus optimiste, LaLiga pourrait reprendre le 29 mai ou le 6 juin. Comme partout, il s'agirait d'une reprise à huis clos mais selon Jaume Roures, CEO du détenteur des droits télévisés, cette interdiction de supporters dans les stades pourrait être étendue jusqu'à la fin de l'année 2020.

En Espagne aussi, le championnat est encore loin d'être joué : le FC Barcelone compte seulement deux points sur le Real Madrid. Tout est donc encore à faire.

Serie A - 12 journées à jouer (13 pour certains)

L'Italie est le pays européen le plus durement touché par la crise du coronavirus. Mais dans la Botte, on réfléchit malgré tout à une solution pour pouvoir terminer la compétition. Si le huis clos est d'ores et déjà une évidence (probablement jusqu'à la fin de l'année 2020 comme en Espagne), on espère pouvoir disputer les 12 à 13 journées restantes d'ici la fin de l'été. L'objectif est de reprendre les entraînements dès le 4 mai mais les autorités préfèrent rester prudentes avant d'annoncer une date de reprise de la Serie A. Dans les prochains jours, le ministre des sports Vincenzo Spadafora se réunira avec le comité scientifique des autorités en vue de prendre une décision.

La Juventus ne possède qu'un point d'avance sur la Lazio.

Pays-Bas - 7 journées à jouer (8 pour certains)

Chez nos voisins, la décision est déjà tombée : la saison 2019-2020 est définitivement arrêtée. L'Ajax Amsterdam qui trônait en tête de la Eredivisie n'a malgré tout pas été désigné comme champion. De plus, il n'y a ni montant, ni descendant pour la saison prochaine. Cambuur et De Graafschap, respectivement premier et deuxième en division 2 néerlandaise ne pourront donc pas accéder à l'élite mais peuvent néanmoins encore faire appel de la décision.

Compétitions européennes

L'UEFA réfléchit pour le moment à un moyen de terminer la Ligue des Champions et l'Europa League alors que seulement la moitié des quarts de finalistes de la plus prestigieuse compétition européenne sont connus. La confédération européenne est même prête à jouer jusqu'à la fin du mois d'août avec une finale le 29 août prochain au stade olympique d'Istanbul. La finale de l'Europa League aurait lieu deux jours plus tôt.

Qualifiés pour les quarts de finale : PSG, Atletico Madrid, Leipzig, Atalanta

Doivent encore disputer leur huitième de finale retour : Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern Munich, Lyon, Juventus, Naples et FC Barcelone.