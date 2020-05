Reprise de la Bundesliga: L'examen de passage est réussi © BELGA Championnats étrangers J.Br.

Après plus de deux mois de privation, les amoureux du ballon rond ont repris des couleurs et personne ne boude son plaisir. Rarement un match de football de championnat n'avait été aussi attendu. Il faut dire qu'après plus de deux mois sans ballon rond, les amateurs commençaient à trouver le temps long... et on les comprend. Ce samedi, après 66 jours de disette, c'est la Bundesliga qui a fait son grand retour au premier plan. Quel bonheur de retrouver les passements de jambes, les passes en profondeur, les tirs millimétrés et autres gestes techniques. (...)