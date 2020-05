Des tribunes vides, désespérément vides, qui font écho aux cris des joueurs. Une ambiance froide malgré la sono des stades. Des acteurs heureux de reprendre mais perturbés et moins enthousiastes. Quelques gestes techniques mais beaucoup de gestes barrières. Des célébrations de but étonnantes. Des remplaçants masqués et espacés sur le bord du terrain. Les images de la reprise du football allemand ont fait le tour du monde ces deux derniers jours.