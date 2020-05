Le championnat anglais ne veut prendre aucun risque avant d'annoncer une reprise.

En Allemagne, la Bundesliga reprendra officiellement le 15 mai prochain. En Angleterre, la saison pourrait reprendre le 8 juin mais rien n'est encore sûre. Si les 20 clubs de Premier League sont favorables à une reprise, aucun plan n'a encore été annoncé et selon certains échos, le flou est encore total. Mais en interne, les dirigeants élaborent un maximum de protocoles sanitaires à faire respecter. Selon les informations du Daily Telegraph, certains de ces protocoles seront d'applications sur le terrain entre les joueurs, comme le fait de ne pas cracher, comme le recommande la FIFA en cas de reprise des compétitions de football.

Mais la Premier League veut aller plus loin en interdisant les échanges de maillots en fin de rencontres ou en empêchant une équipe de célébrer un but. Selon le quotidien britannique, ces mesures doivent être discutées dans le cadre du plan de relance de la Premier League. Ces nouvelles règles pourraient être mises en application pendant plus d'un an.

Dans un cadre plus général, la Premier League espère révéler les détails de sa reprise la semaine prochaine mais seulement si le Premier ministre britannique, Boris Johnson, annonce l'assouplissement des mesures de confinement comme prévu. ce dimanche.

Une réunion entre les 20 clubs de Premier League est prévue le lendemain tandis que les différents capitaines se réuniront également dans les jours suivants pour évoquer les modalités de reprise et rassurer les nombreux joueurs craintifs à l'idée de revenir sur les terrains.