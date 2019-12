Patrick Vieira est sur les tablettes du club londonien pour remplacer Emery.

Nice Matin l'assure: Patrick Vieira pourrait être le prochain coach d'Arsenal et est même le favori pour le poste. Le Français est sous contrat à Nice jusqu'en 2021 et est en poste depuis 2018. L'an dernier, il a réussi à classer les Aiglons à une bonne 7e place de Ligue 1. Ce serait un juste retour des choses pour celui qui a porté le brassard de capitaine des Londoniens entre 1996 et 2005. Pat de retour sur le banc d'Arsenal, cela aurait de la gueule ! Pourtant, l'intéressé s'est montré assez détaché de la rumeur avant le match contre Saint-Etienne hier: "J’ai l’impression que ça vous perturbe plus vous que moi ou le club. Il n’y a rien à dire là-dessus. Il n’y a rien de sérieux, rien de vrai. Je n’ai pas de commentaires à faire par rapport à ça"

Pour rappel, Unai Emery a été débarqué d'Arsenal la semaine dernière après toute une série de mauvais résultat. Pour le moment, c'est Freddie Ljunberg qui a repris le flambeau avec un match nul face à Norwich (2-2).