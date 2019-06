Le Portugais s'est confié aux médias après un match de gala organisé à Madrid entre les légendes des Merengues et des Blues.

Le stade Santiago Bernabéu accueillait ce dimanche de nombreuses et anciennes vedettes du ballon lors d'un match de gala pour la 10e édition du Corazón Classic Match. Les légendes du Real Madrid (Raul, Guti, Carvalho, …) et de Chelsea (Dessailly, Shevchenko, Poyet, ...) se sont défiées pour ce match solidaire, organisé par la Fondation Real Madrid, dont les bénéfices étaient destinés aux projets internes pour l'intégration sociale.

À l'issue de ce match spectaculaire et de la victoire des locaux (5-4) face aux londoniens, Ricardo Carvalho s'est penché sur la saison délicate des Madrilènes et sur le transfert galactique de la Casa Blanca.

"Il est vrai que l’année dernière, ce n’était pas ce qui était prévu, mais le Real Madrid sortait de quelques années où il a tout gagné et parfois cela se produit dans le football. Vous devez former une grande équipe et il est important de repartir d'une page blanche et de recommencer à gagner des matches".

Mais le Portugais croit au retour en grâce de son club de cœur avec, notamment, l'arrivée d'Eden Hazard dans la capitale espagnole. "Il est une très bonne signature pour le Real Madrid. Je le connais bien et je ne doute pas qu'il s'en sortira très bien. Il va avoir plus d'espace en Espagne. Il est très rapide, très fort en un contre un et dans une équipe comme le Real Madrid avec de grands joueurs cela va l'aider aussi dans ce registre."





Le résumé de la partie en vidéo