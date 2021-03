Rio vote oui pour renommer le stade Maracanã du nom de Pelé

Le Maracanã s'apprête à changer de nom après que la Ville de Rio de Janeiro, qui abrite le plus grand et le plus célèbre stade de football brésilien, ait voté mardi pour l'appeler officiellement "stade Edson Arantes do Nascimento - Rei Pele". En l'honneur d'Edson Arantes do Nascimento, le nom complet du Roi Pelé.