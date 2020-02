Ensemble, les deux buteurs ont déjà planté 42 buts depuis le début du championnat.

La Bundesliga version 2019-2020 arrive à un moment charnière avec deux chocs décisifs pour le titre programmés ce week-end. D’abord le déplacement samedi du Borussia Dortmund (3e, 39 pts) au Bayer Leverkusen (5e, 34 pts) mais surtout le choc au sommet dimanche entre le Bayern Munich (1er, 42 pts) et le RB Leipzig (2e, 41 pts).

Quel que soit le résultat, il y a fort à parier qu’au moins un but de cette rencontre vienne des pieds de l’un de ces deux hommes : Robert Lewandowski et Timo Werner. Ensemble, le Polonais du Bayern (22 buts) et l’Allemand de Leipzig (20) cumulent 42 buts après vingt journées de championnat, soit 38 % des 111 réalisations (dont 58 pour le Bayern) inscrites par les deux équipes.

