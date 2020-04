Robert Herbin, l'entraîneur de football français à l'origine de l'épopée des Verts de l'AS Saint-Etienne en Coupe des champions dans les années '70, est décédé lundi à l'âge de 81 ans.

Il avait été hospitalisé et placé en réanimation la semaine dernière à Saint-Etienne dans un état grave, à la suite de graves problèmes cardiaques et respiratoires qui n'étaient pas liés au Covid-19.

Celui qu'on surnommait le "Sphinx", en raison de son calme légendaire, avait signé une des plus belles pages du football français en conduisant la modeste équipe de Saint-Etienne en demi-finale de la Coupe des clubs champions en 1975 (battu par le Bayern Munich 0-0, 2-0), puis en finale l'année suivante (défaite 1-0 à Glasgow, de nouveau face au puissant Bayern).

Malgré la défaite, les Verts avaient été accueillis en héros et avaient descendu les Champs-Elysées comme s'ils avaient gagné.

Arrivé comme joueur chez les Verts à l'été 1957 en provenance du Cavigal de Nice, il a été sacré avec Saint-Etienne neuf fois champion de France, cinq fois comme joueur et quatre comme entraîneur, et remporté à six reprises la Coupe de France, trois dans chaque rôle.

Herbin a entraîné l'ASSE entre 1972 et 1983 puis de 1987 à 1990. Il a également officié, avec moins de succès, à Lyon (1983-1985), au club saoudien d'Al Nasr Ryad (1985-1986), à Strasbourg (1986-1987) et au Red Star (1991-1995).