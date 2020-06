Robert Lewandowski a été élu Joueur de la saison dans le championnat d'Allemagne de football, a annoncé vendredi la Bundesliga, à la veille de la dernière journée.

Avec 33 buts en 30 rencontres cette saison, Lewandowski est sur le point de s'adjuger un cinquième titre de meilleur buteur de Bundesliga, le quatrième lors des cinq dernières années. Cette saison, l'avant-centre polonais a signé un record en trouvant le chemin des filets lors des 11 premières journées du championnat. Il a aussi établi le record de buts en une saison de Bundesliga pour un joueur étranger.

Lewandowski a été désigné Joueur de la saison sur base des votes du public et d'experts. Les sept joueurs ayant remporté le trophée de "Joueur du mois" cette saison étaient en lice pour ce titre. Lewandowski a devancé, avec plus de 50 pour-cent des voix, Jadon Sancho (Borussia Dortmund) et Kai Havertz (Bayer Leverkusen). C'est la première fois que la Bundesliga décerne cette récompense. Timo Werner (Leipzig), Amine Harit (Schalke 04), Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Serge Gnabry (Bayern Munich) était les autres candidats.

Porté par les buts de Lewandowski, le Bayern a été sacré champion d'Allemagne pour la huitième année consécutive.