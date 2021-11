A 33 ans, le Polonais domine tous les classements des buteurs: en Ligue des champions (8), en Bundesliga (12 après 10 journées) mais aussi dans tous les grands championnats européens, devant Mohammed Salah en Angleterre (10), Karim Benzema et Ciro Immobile en Espagne et en Italie (9), Jonathan David en France (8).

"Je n'avais jamais pensé que l'on pouvait jouer autant de matches en marquant autant de buts et en adressant autant de passes décisives", a commenté "Lewi" mardi soir, trophée du "Joueur du match" à la main. La presse allemande ne sait plus quel superlatif employer pour décrire ses exploits: "Incroyable!", s'enthousiasme Bild, "son appétit semble insatiable", abonde Kicker.

Son entraîneur, Julian Nagelsmann, a de nouveau félicité son sérial-buteur qui, selon lui, "est et restera pour longtemps encore le meilleur attaquant du monde". Matthias Sammer, ancien milieu de Dortmund, Ballon d'Or 1996 et désormais consultant, a même estimé qu'il "est actuellement le plus complet et le meilleur joueur du monde".

Mieux que le "Bomber"

Car ce qui frappe avec le Polonais, meilleur joueur Fifa et Soulier d'Or 2020, c'est sa constance au plus haut niveau année après année: 40 buts marqués toutes compétitions confondues en 2018-2019, 55 l'année d'après, 49 l'an dernier et déjà 22 cette saison (dont un doublé en Supercoupe d'Allemagne). La saison dernière, avec 41 réalisations en Bundesliga, il a même battu le record de 40 buts marqués en une saison, longtemps jugé inaccessible, du "Bomber" Gerd Müller, gloire du Bayern et de la RFA des années 1960 et 1970. Contre Benfica, l'attaquant à l'hygiène de vie impeccable, coaché par sa compagne nutritionniste, a atteint les 81 buts marqués en 100 matches de C1, faisant mieux que les "monstres" Messi et Ronaldo qui n'avaient marqué respectivement "que" 77 et 64 buts au même moment de leur carrière.

Au classement global des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des champions, le Polonais se positionne juste derrière eux (Messi 123 buts, Ronaldo 139, mais en ayant disputé beaucoup plus de matchs que les 100 du Polonais) et devant Benzema (73). Avec la Pologne, le ratio est presque aussi impressionnant: 72 buts en 127 sélections. Lewandowski est en compétition directe avec ces trois buteurs pour décrocher le prochain Ballon d'Or, récompense suprême à laquelle il aspire plus que toute autre chose désormais.

Fin de carrière au Bayern ?

Il avait très mal vécu d'en avoir été privé en 2020, pour cause de pandémie, alors qu'il sortait d'une saison stratosphérique. Il avait été le grand artisan du parcours historique du Bayern, vainqueur de tous les trophées possibles, notamment Coupe-championnat-C1 et Coupe du monde des clubs. "Lewandowski mérite le Ballon d'Or pour cette saison et pour la saison d'avant. Pour tout ce qu'il a fait, c'est lui qui le mérite", a ainsi expliqué mardi son équipier Kingsley Coman sur beIN Sports.

Pur perfectionniste, "LewanGOALski" effectue régulièrement des séances d'entraînements supplémentaires, comme fin septembre quand il avait traversé une "mini crise": deux matches sans marquer. Il s'est ensuite repris avec un doublé contre Leverkusen (5-1). Et mardi soir, malgré son triplé, il n'était pas complètement satisfait: "Je ne sais pas si c'était un soir parfait, car j'ai raté un penalty".

Arrivé au Bayern en 2014, il fait fi des rumeurs dans la presse allemande d'une arrivée éventuelle, l'été prochain, du prodige norvégien de Dortmund, Erling Haaland, qui suivrait ainsi le même chemin que son glorieux aîné.

Si le club bavarois, obligé à un moment donné d'anticiper sa succession, a bien montré son intérêt pour le Norvégien, de 12 ans son cadet, il réfléchit à prolonger le contrat de son attaquant fétiche qui court jusqu'en 2023. Un temps intéressé par le Real, Lewandowski imagine désormais terminer sa carrière en Bavière.

"Bien sûr qu'Erling est un jeune joueur (...) et quand tu marques autant de buts, c'est normal que des clubs s'intéressent à toi. Pour moi, le plus important reste ce que je fais sur le terrain", a-t-il balayé.