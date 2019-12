"Retrouver le podium": Novice en tant qu'entraîneur de club, l'Espagnol Robert Moreno, nouveau coach de Monaco, se retrouve face à une mission difficile et doit faire oublier deux années de gestion calamiteuse en Principauté.

A l'image de Leonardo Jardim lorsqu'il a débarqué en 2014, Robert Moreno, éphémère sélectionneur de l'Espagne entre juin et novembre 2019, ne possède pas un immense CV.

Contrairement à son prédécesseur, il n'a en effet connu en club que le rôle d'adjoint. D'abord de Luis Enrique (AS Rome, Celta Vigo et Barcelone), puis de Carlos Unzué, encore au Celta (2017-2018).

Une expérience encore mince alors qu'il aura la tâche de qualifier Monaco pour la prochaine Ligue des Champions, un impératif économique.

Pour le placer dans les meilleures conditions, Oleg Petrov, le vice-président du club, lui a donné l'opportunité de débuter avec son staff.

Quatre Espagnols l'accompagnent: Dani Guindos, ancien sélectionneur de la Guinée-Équatoriale, comme adjoint, Juanjo del Ojo comme préparateur physique, José Sambade en tant qu'entraîneur des gardiens et Marc Selleres pour l'approche psychologique.

Sur le plan contractuel, le jeune entraîneur a signé jusqu'en juin 2022. Mais son salaire serait environ le tiers de celui de Jardim, estimé à 330.000 euros mensuels.

Moreno, dont l'équipe s'apprête à rencontrer deux fois le Paris SG (12 et 15 janvier) en L1, doit reprendre 10 points à Marseille, actuel deuxième du championnat. Sans qu'il soit question de casser encore la tirelire au mercato d'hiver.

Après avoir investi plus de 136 millions d'euros en transferts l'été dernier, la direction estime que le groupe actuel est suffisant pour atteindre les objectifs. Le propriétaire Dmitri Rybolovlev n'attend qu'une chose: des résultats !

Petrov en première ligne

Pour permettre à Monaco de revenir en haut, Petrov pensait, depuis longtemps, que Jardim n'était plus l'homme de la situation.

Rappelé en personne par Rybolovlev avant même la nomination de Petrov, Jardim n'avait cure de ce supérieur hiérarchique avec qui il n'entretenait aucune relation et seul Rybolovlev comptait pour le technicien portugais.

Mais cette posture n'a progressivement plu ni en interne, ni au Palais princier, ni, au final, à Rybolovlev lui-même.

Si les négociations se poursuivent toujours, Jardim pourrait toucher des indemnités inférieures aux huit millions d'euros d'octobre 2018 et oscilleraient entre quatre et six millions d'euros.

Cette éviction et le nouveau chèque qui va avec étant le fait de Petrov, ce dernier se retrouve désormais en première ligne. Une position que le dirigeant russe, ancien patron de sociétés exploitant des mines de diamant, assume pleinement.

Sans Jardim, Petrov se sent désormais les mains libres. Il estime posséder aujourd'hui assez de latitude pour mener à bien la mission demandée. En cas d'échec, il connaît déjà la sentence...

Solder les années Vasilyev-Jardim

Avec le limogeage de Jardim, Petrov a soldé le dernier pilier important de la période Vasilyev à Monaco. Les adjoints de Jardim, Caldeira, Vieira et Barros, ont été remerciés. Et le futur d'André Amitrano et Bob Tahri est très incertain.

Après avoir remodelé le secteur médical en juillet et après avoir en partie revisité le moribond service communication-marketing, Petrov s'est attaqué à la partie émergée de l'iceberg: le sportif.

Beaucoup de têtes seront nouvelles au centre d'entraînement de La Turbie, où Petrov possède un bureau qu'il utilisera plus.

En le nommant, Rybolovlev lui a aussi demandé d'assainir des comptes devenus rouge vif à la fin de la gestion Vasilyev (indemnités de départ de Jardim, Henry et de leurs staffs, commissions internes ou pour agents...).

Avec à long terme, la volonté de redorer l'image d'un club éclaboussé par les révélations des "Football Leaks" et par un management sportif (plus de 70 joueurs sous contrat, gestion des entraîneurs) devenu inadapté et obsolète.

Le chantier du duo Petrov-Moreno est colossal et très risqué.