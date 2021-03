Le numéro 9 qui est affiché sur son dos depuis cinq ans n’est rien d’autre qu’un trompe-l’œil. Si le cliché veut qu’un véritable centre-avant soit égoïste et obsédé par le but, Roberto Firmino nage à contre-courant dans la Mersey. Sa personnalité ne pourrait être plus différente. "Bobby" (comme on le surnomme du côté d’Anfield) est plutôt du genre timide, humble et altruiste. Des traits de caractère reflétés dans son style de jeu.

Alors que Mohamed Salah et Sadio Mané s’occupent de faire surchauffer le marquoir à Liverpool, le Brésilien joue un rôle d’instigateur, de créateur et de facilitateur pour les deux flèches que sont l’Égyptien et le Sénégalais. Et ce, que ce soit avec ou sans le ballon collé au pied.

Mais ce rôle des plus originaux pour un number nine ne se limite évidemment pas aux seules tâches offensives. Firmino remplit des missions aussi importantes en reconversion. Raison pour laquelle il est une des pièces maîtresses du système de Jürgen Klopp, dont le (contre-) pressing est un des principes sacro-saints.

(...)