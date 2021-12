Y a-t-il un pilote dans l’avion des Foxes ? C’est la question que se posent de nombreux fans de l’équipe de Youri Tielemans et Timothy Castagne cette saison. Dans le jargon de l’aviation, dire "Roger" signifie que la totalité du message est transmise. Mais à Leicester City, on a surtout l’impression que "Mayday", le signal de SOS, serait plus adéquat pour Brendan Rodgers.