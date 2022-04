"Je ne suis pas heureux à Chelsea", depuis ces déclarations dans la presse italienne juste avant le Nouvel An, Romelu Lukaku est critiqué de toutes parts. Que ce soit par la presse britannique, les supporters de Chelsea, voire même par l'entraineur Thomas Tuchel. Depuis, petit à petit, il a perdu sa place de titulaire indiscutable chez les Blues et s'est vu obligé de s'excuser auprès de ses coéquipiers.

Les dernières allusions de la presse italienne n'aident pas. Selon elle, le Diable Rouge ne se plait plus à Chelsea et voudrait déjà retourner à Milan.

Même si en interne il a fait amende honorable et semble garder la face, le relation avec les Blues est désormais très compliquée. Surtout quand les anciennes gloires du club se mettent à ajouter leur grain de sel.

Glenn Hoddle, entraîneur de Chelsea entre 1993 et 1996, est assez critique envers l'état de forme du Belge: "Le problème de Lukaku, ce n'est pas Thomas Tuchel, ce n'est pas lié au style de jeu de Chelsea. Non, il doit se regarder dans un miroir. Il doit perdre du poids et retrouver la forme. Cela ne sert à rien de soulever du poids en salle de musculation. Quand il monte sur le terrain, il ne donne pas l'impression d'être quelqu'un qui va avoir un impact sur le match. Il n'est plus le Lukaku d'avant ces déclarations. Il n'est plus le Lukaku d'avant sa blessure."