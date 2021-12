Thomas Tuchel a confirmé quatre cas de covid : outre celui du Belge, Werner, Callum Hudson-Odoi et Chillwell sont également positifs.

"Kai (Havertz) ne se sent pas bien non plus, mais il n'était pas positif jusqu'ici, on attend le résultat des derniers tests", a expliqué l'entraînement allemand de Chelsea qui a décidé de ne pas l'aligner non plus.

Les derniers tests ont été effectués jeudi midi et doivent être confirmés par des tests PCR.

Le foot anglais connait une semaine mouvementée. Après le report de Tottenham-Leicester, la FA vient d'annoncer que "quatre autres matches ont été annulés ce week-end. Southampton contre Brentford, Watford contre Crystal Palace et West Ham United contre Norwich City samedi. Il en va de même pour le match de dimanche entre Everton et Leicester. Manchester United contre Brighton avait déjà été annulé".