Le retour aux affaires courantes de Chelsea ne s'est pas passé comme prévu, les Blues étant surpris par un Brentford revitalisé par Christian Eriksen, buteur avec le Danemark pendant la trêve et à nouveau à Stamford Bridge.

C'est la première fois que Romelu Lukaku et Christian Eriksen se retrouvaient sur un même terrain de football depuis l'accident du Danois à l'Euro 2020, en juin dernier.



Ce revers (1-4) laisse Chelsea (3e) à 13 points du duo de tête et Arsenal (4e), qui a 5 points de moins mais doit encore jouer lundi à Crystal Palace, pourrait menacer sa place sur le podium, alors que les deux équipes s'affronteront le 20 avril.

Toujours dans l'expectative sur son avenir alors que le processus de vente s'éternise, les hommes de Jürgen Klopp ont semblé ne jamais vraiment rentrer dans leur match.

Après une première période où Brentford avait déjà été supérieur, Antonio Rüdiger d'un coup de canon de 30 mètres avait pourtant réussi à donner l'avantage aux siens (1-0, 47e).

Mais les Blues se sont ensuite écroulés, encaissant un doublé de Vitaly Janelt (1-1, 50e et 1-3, 60e), un but d'Eriksen (1-2, 54e) et un dernier, en toute fin de match par Yoanne Wissa (1-4, 87e).

De très mauvais augure avant de recevoir, mercredi, le Real Madrid en quart de finale aller de la Ligue des Champions dont ils sont les tenants du titre.