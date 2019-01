Romelu Lukaku profite de la spirale positive dans laquelle tout Manchester United s'est engouffrée suite au départ de José Mourinho et à l'arrivée de Solskjaer à la tête des Mancuniens. Quatre victoires de suite en championnat, une qualification en Coupe d'Angleterre et des buts à la pelle, voila à quoi carbure Man U depuis la mi-décembre.

Une situation qui plaît particulièrement à notre attaquant, Romelu Lukaku. Buteur sur les trois dernières rencontres, le Diable rouge est sous le charme de son nouveau coach. "Il me parle sans arrêt, et j'aime ça !", a déclaré Big Rom' dans une interview publiée sur le site officiel de Manchester United. "J'apprécie la manière dont il nous fait jouer, et je pense que c'est aussi le cas pour le reste de l'équipe."

Avant toute chose, le plus flagrant est de voir les sourires sur les visages des Red Devils. "Il m'a appris énormément. Dans les mouvements où des petits trucs dans ce style mais évidemment il sait quel type d'attaquant je suis", raconte encore l'ancien buteur d'Everton. "Depuis le premier jour où il est arrivé, il a complètement analysé mon jeu. J'étais très surpris mais cela m'a beaucoup aidé et maintenant je me réjouis de continuer à travailler avec lui. Il me veut face au but car il sait que je suis le plus dangereux quand je suis comme ça. Le travail que nous avons réalisé depuis plusieurs semaines est bon et je veux encore m'améliorer. Il (Solskjaer) était plein de sang-froid devant le but, c'est quelque chose qui me plaît."

Dimanche à 17h30, Manchester United se rendra à Wembley pour affronter Tottenham dans ce qui fera office de premier véritable test pour les Mancuniens "new look".