Barcelone VS PSG épisode 54 ! Cette fois-ci, c'est Di Maria qui a été recadré par le coach batave du FCB. Pour rappel, l'Argentin s'était un peu confié à propos du futur transfert de la Pulga dans la capitale française. "Il y a de nombreuses possibilités, on doit rester tranquille et voir ce qu’il va se passer" s'est contenté de dire El Fideo après la victoire des siens contre Nîmes. Les deux joueurs se connaissent forcément bien pour avoir évolué depuis plus de dix ans pour l'Albiceleste ensemble.

Le problème est que cette déclaration intervient juste après les nombreux appels du pied de Neymar, Pochettino ou encore Leonardo. Plutôt diplomatique jusque-là, Ronald Koeman a choisi la méthode offensive en conférence de presse. "Oui, pour moi, c'est un manque de respect" a-t-il commencé. "Je crois qu'on peut faire une erreur en parlant de choses comme cela, mais il ne faut pas non plus rajouter du piquant au match de Ligue des champions que nous avons contre le PSG. Je trouve que ce n'est ni juste, ni respectueux de parler autant d'un joueur qui est toujours sous le maillot de Barcelone. Et c'est ce qu'il se passe. Ce n'est pas bien à mon avis." Avant ensuite de conclure: "De parler autant de Leo est un manque de respect, car Leo joue pour Barcelone, et c'est avant un match de Ligue des champions contre eux."

Les deux équipes se rencontrent en huitième de finale de C1 ce 16/02 et 10/03. Des matchs en aller/retour qui seront très importants pour l'avenir des deux clubs... et de Lionel Messi?