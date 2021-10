Les buts ont été inscrits par Cristiano Ronaldo (39e), Edinson Cavani (64e) et Marcus Rashford (87e). Après la lourde défaite concédée à domicile face à Liverpool le 24 octobre (0-5), Manchester United et son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer ont retrouvé le goût de la victoire lors de leur duel contre les Spurs. Raphaël Varane était de retour au cœur de la défense mancunienne après plusieurs semaines d'absence à cause d'une blessure contractée pendant la Ligue des Nations.

L'inévitable Cristiano Ronaldo a ouvert le score pour les Red Devils quelques minutes avant la mi-temps. Sur une passe lumineuse de Bruno Fernandes, l'attaquant portugais a battu Lloris d'une reprise de volée croisée du pied droit (1-0, 39e).

En deuxième mi-temps, Ronaldo s'est mué en passeur pour lancer Edinson Cavani dans la profondeur, l'Uruguayen remportant son duel face au gardien d'une pichenette justement dosée (2-0, 64e). En fin de rencontre, Marcus Rashford, monté à la place de Cristiano Ronaldo à la 71e minute, a enfoncé les troupes de Nuno Espirito Santo, qui n'ont pas enregistré le moindre tir cadré du match. Sur un service de Matic, Rashford est parti défier Lloris et a ouvert son pied pour envoyer le ballon dans le petit filet droit du portier français (3-0, 87e).

Manchester United profite de la défaite de Manchester City et du match nul de Liverpool pour se rapprocher du podium. Les Red Devils sont 5e avec 17 points, tandis que Tottenham est 8e avec 15 points. Chelsea est en tête de la Premier League avec 25 points.