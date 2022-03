Il est revenu, il a vu, il a vaincu. "Eh bien, j’avoue que je ne m’attendais pas à ce qu’il marque trois buts", a ironisé son coach, Ralf Ranginck. " Mais je m’attendais à ce qu’il marque. C’est pourquoi j’ai décidé de le titulariser même s’il n’a repris l’entraînement que jeudi."

Blessé à la hanche selon la version officielle, absent parce qu’il n’est pas heureux dans le groupe pour d’autres. Qu’importe, Ronaldo a répondu avec ses pieds et sa tête. D’abord une frappe sensationnelle (1-0), puis une reprise au bout d’une belle construction (2-1) avant de délivrer Old Trafford de la tête (3-2) et de graver ce 12 mars dans l’histoire du football.