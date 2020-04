Le Portugais a bien failli rejoindre la Catalogne plutôt que la capitale lors de son départ de Manchester United en 2009.

À l'été 2009, Cristiano Ronaldo devient le footballeur le plus cher de l'histoire en quittant Manchester United pour le Real Madrid pour un montant de 94 millions d'euros. Mais selon les informations du journal espagnol AS, CR7 aurait également pu signer... au Barça à cette époque, où il aurait rejoint un certain Lionel Messi.

Selon le journal espagnol, Sir Alex Ferguson, le manager des Mancuniens à cette époque était tellement furieux contre les approches insistantes du club madrilène pour son joueur fétiche un an plus tôt, qu'il l'aurait proposé à son grand rival catalan. Cristiano Ronaldo aurait pu y former une des paires les plus incroyables de l'histoire avec Lionel Messi.

Un avant son transfert à Madrid, Cristiano Ronaldo suscite déjà les convoitises du Real. La direction madrilène multiplie les contacts avec son entourage et notamment son agent Jorge Mendes. Ce qui n'est pas du goût d'Alex Ferguson, peu enclin à l'idée de perdre son joyau qui vient de lui permettre de remporter la Ligue des Champions et qui, en outre, fait partie des grands favoris pour décrocher le Ballon d'or quelques mois plus tard. L'Écossais met donc son veto à un transfert : "Vous ne pensez vraiment pas que je signerais un contrat avec cette mafia", se serait même emporté Ferguson à l'époque, "Aucune chance, je ne leur vendrais même pas un virus."

Mais si le manager emblématique des Mancuniens a réussi à retenir Ronaldo une saison supplémentaire en Angleterre, celui-ci voit plutôt son futur du côté de la Liga. Sachant très bien qu'il ne pourrait pas retenir CR7 contre sa volonté, Ferguson se résout à le laisser partir en 2009. Mais toujours remonté contre l'attitude des dirigeants du Real, il aurait proposé son meilleure joueur au Barça de Pep Guardiola qui venait de remporter la Ligue des Champions.

À l'époque, le FC Barcelone régnait sans partage en Europa avec des joueurs tels que Lionel Messi, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Xavi ou encore Andres Iniesta. Déjà considérée comme l'une des meilleures équipes de l'histoire, ce Barça version 2009 aurait tout simplement été inarrêtable si le Portugais avait suivi les recommandations de son coach.

Mais Ronaldo s'est montré séduit par le challenge proposé par le Real Madrid où il a conquis quatre titres supplémentaires en Ligue des Champions....