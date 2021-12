Lionel Messi a remporté ce lundi son 7e Ballon d'or. Et c'est sans doute le plus décrié des sept puisque nombreux sont ceux qui estiment que le trophée aurait dû revenir à Robert Lewandowski, voire à Benzema ou Jorginho.Mais du côté des fans de Cristiano Ronaldo, on plaide également pour le Portugais qui s'est contenté d'une bien maigre 6e place. Ainsi, le compte Instagram "cr7.o_lendario", qui totalise 337.000 abonnés, a rappelé les statistiques exceptionnelles de Ronaldo avec la Juve et ManU en 2021 avant de conclure que le Portugais "aurait dû se battre pour le Ballon d'or avec Lewandowski". Et de regretter que Messi ait finalement décroché la timbale. "Pour que Cristiano remporte le Ballon d'or, il doit être indiscutable à 300%. Pour Messi, c'est l'inverse: il peut le gagner malgré une saison discrète. C'est un vol, une honte."En dessous de ce long poste apparaît le commentaire d'un internaute pas comme les autres: Cristiano Ronaldo en personne. "Factos" ("Faits"), a-t-il simplement posté avec un smiley pouce levé et un smiley grands yeux. Récoltant au passage 78.000 likes et 18.000 réponses.