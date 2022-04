Rooney n'est pas tendre avec Pogba et Ronaldo: "Manchester United a besoin de plus" Championnats étrangers La Rédaction L'ancien attaquant des Red Devils est frustré par la saison de ManU. © Belga

Invité par Sky Sports, Wayne Rooney, aujourd'hui reconverti comme entraîneur de Derby County, a été amené à s'exprimer sur la mauvaise saison de Manchester United. Selon lui, il n'y a pas cinquante solutions pour que ManU brille de nouveau: il faut se tourner vers l'avenir et laisser partir deux cadres de l'équipe, avec qui il a évolué en son temps.



Sa première cible est Paul Pogba: "On est arrivé à un point où il vaut mieux qu'il passe à autre chose. Paul n'a jamais eu l'impact qu'il aurait aimé avoir depuis son retour de la Juve. Quand on le voit avec la France, c'est un autre joueur. A United, ça n'a pas fonctionné. Le club doit le laisser partir." Cela tombe bien, Pogba est en fin de contrat en juin.



Plus étonnant, Cristiano Ronaldo est également cité par Rooney: "Si vous voulez vous tourner vers le futur, vous devez miser sur des joueurs plus jeunes, qui ont faim. Cristiano a marqué des buts importants et est toujours une menace dans les seize derniers mètres. Mais Manchester a besoin de plus..."



Reste à savoir si la parole de l'ancien international anglais aura une quelconque répercussion dans les coulisses d'Old Trafford.