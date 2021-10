Arsenal est en reconstruction. Depuis la fin des années Wenger, le club est en pleine déliquescence que ce soit au niveau des résultats mais aussi des ambitions ou de la relation entre la direction et les supporters. Sous Mikel Arteta, le club est entré dans un nouveau chapitre dont la ligne directrice est de plus en plus claire : la jeunesse.

En pleine chute sportive depuis maintenant plusieurs saisons, Arsenal a petit à petit évolué dans sa manière de travailler pour laisser place aux jeunes et privilégier les joueurs d’avenir. Comme à une certaine époque, les joueurs du cru ont désormais une vraie place à prendre.

(...)